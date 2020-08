Diamanti è sicuro: “Pirlo ha più personalità di Cristiano Ronaldo”

Alessandro Diamanti senza freni in un’intervista al Corriere dello Sport. L’attuale trequartista del Western United di Melbourne in Australia ha parlato del calcio italiano ed in particolare del neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo.

Diamanti: “Pirlo predestinato con più personalità di CR7”

“Andrea è un predestinato, è umile e sa mettersi in discussione. Il calcio ce l’ha in testa e vincerà anche da allenatore”, ha assicurato Diamanti. “Agnelli ci ha visto lungo e secondo me è il miglior presidente d’Italia”. E ancora: “Pirlo può fare tutto nella vita, ha un talento infinito ed è talmente intelligente che se gli dai una macchina di Formula uno, dopo tre mesi te lo trovi a rendere la vita difficile anche a Hamilton. Andrà benissimo: Andrea ha più personalità di CR7. Mi piacerebbe sapere cosa si diranno, sarà uno scambio di idee tra un ex numero uno e un numero uno di oggi”.

