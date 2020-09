Diamanti eletto miglior giocatore in Australia: “Grazie a tutti, è un premio speciale”

Alessandro Diamanti è stato nominato il miglior giocatore del campionato australiano nel 2020. Il fantasista, cresciuto in Italia con il Prato, maturato nel Livorno ed arrivato fino alla Premier League, gioca in Australia nel club Western United dal 2019. L’enorme talento di “Alino” è arrivato fino a Melbourne, il trequartista ormai trentasettenne, non ha voglia di smettere e continua ad incantare con il suo mancino. Nell’ultima annata Diamanti, grande specialista dei calci piazzati, è andato a segno 7 volte al cospetto di 25 presenze, statistiche che gli hanno permesso di ricevere l’ambito premio dal campionato australiano.

IL RINGRAZIAMENTO DI DIAMANTI

“È un onore ricevere questo ambito premio, voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno fatto sì che io ricevessi questo premio. È incredibile, è travolgente. Poi bo…”. Così Diamanti ha voluto commentare l’onorificenza ricevuta. Ecco qui di seguito il tweet ufficiale del calciatore:

