Diamanti rivela: “Nel 2015 la Juventus mi voleva. Addio al West Ham? Una c***ata”

Alessandro Diamanti sta vivendo una nuova vista calcistica in Australia. L’ex giocatore della Fiorentina oggi compier 37 anni e i microfoni di SkySport l’hanno raggiunto per parlare della sua nuova avventura.

JUVENTUS – Il fantasista di Prato ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato. Nel 2015 la Juventus di Allegri arrivò in finale di Champions e durante il mercato invernale era in cerca di un giocatore per allungare la rosa. La scelta ricadde proprio su Diamanti che conferma: “È vero, la Juventus mi voleva”.

WEST HAM – Incalzato sul suo più grande rimpianto della carriera, Diamanti ha risposto così: “La sessione di calciomercato che non scorderò mai fu quella che mi portò al West Ham. Spinelli fece di tutto per dissuadere gli inglesi. Poi ci andai, dopo un anno tornai perché volevo giocare in Nazionale. Fu la cazzata più grande della mia carriera”.