Dida: “Mia parata migliore? Quella all’Ajax anche se mi strappai”

Sugli attaccanti più forti affrontati: "Ce ne sono tanti, come Vieri, Ibra, sono giocatori che possono risolvere una partita".

Sul ruolo del portiere: "Per fare questa professione dobbiamo avere tanto coraggio, quindi la nostra pazzia è di affrontate l'uomo e buttarsi. Ma è una cosa che mi piace fare".

Dida ha poi parlato del suo passato al Milan: "Ho avuto una bellissima storia nel Milan, ho vinto due Champions, un campionato. Ho fatto tanto e sono soddisfatto". E sulla sua migliore parata: "Con l'Ajax, me la ricordo tanto, mi sono anche fatto male. Ho fatto il massimo che potevo e mi sono strappato un muscolo della schiena".

Infine un pensiero a Mike Maignan, presente della squadra rossonera: "Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi".