Dida non ha dubbi: “Donnarumma adora il Milan. Europa League? Siamo fiduciosi…”

Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Nelson Dida, storico ex portiere del Milan, e attuale preparatore proprio in rossonero. Tra i temi affrontati, quello del futuro di Donnarumma ma anche il prossimo match di Europa League contro il Manchester United.

A tutto Dida

“Ho vissuto qui al Milan dieci anni, sono superfelice. L’Italia mi ha fatto crescere tantissimo, non soltanto sul piano tattico. Conosco la lingua e in un futuro questo mi aiuterà, ho studiato a Coverciano, ma non è soltanto questo. Si tratta di un senso di appartenenza. Il Milan è casa mia, anzi casa nostra. Anche di Kakà e di tanti altri che sono passati di qui”, ha detto Dida con grande affetto e stima per tutto quello riguarda l’ambiente rossonero e milanese. “Milano mi ha fatto crescere, anche nel carattere. Un paese diverso, abitudini diverse. Suggerimenti che mi hanno plasmato anche come essere umano, non soltanto come giocatore”.

Dai pensieri personali a quelli della squadra: “Donnarumma? Ha un grande talento. Lui è un ragazzo tranquillissimo, ma sente tanto la partita. Adora il Milan, è molto legato alla squadra e lo fa capire. Le sue urla? Perché gli stadi sono vuoti, come ricorda lei, e quindi sentite quello che prima non potevate percepire. Ma un portiere deve gestire un reparto. Gigio urla e fa bene. Dove può crescere? Primo punto debole era appunto la comunicazione, ma Gigio lo ha superato. Stiamo lavorando su tanti aspetti, ma già da questo punto di vista Donnarumma è migliorato. Un portiere non può concedersi debolezze, deve dirigere”.

Sul ritorno di Europa League: “L’1-0 sarebbe stato difficile da ribaltare ma il gol di Kjaer ci aiuta molto. Siamo fiduciosi”, ha concluso Dida.