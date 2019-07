Diego Costa, separazione in vista con l’Atletico: c’è la Turchia nel futuro

Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Diego Costa con la maglia dell’Atletico Madrid. Il centravanti, reduce da una stagione durante la quale ha segnato appena due reti in sedici presenze, non rientra più nei piani dei Colchoneros, che starebbero cercando per lui una nuova sistemazione. Secondo quanto raccolto da AS, al momento pare essere calda soprattutto una pista.

TURCHIA – Per il quotidiano spagnolo, sullo spagnolo avrebbe messo gli occhi il Fenerbahce, convinto che la Turchia possa costituire per l’attaccante l’ambiente ideale in cui rilanciarsi. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, con un’unica certezza: sarà molto difficile vedere Diego Costa ancora con i colori dell’Atletico.