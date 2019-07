Diego Costa torna a…casa: il Flamengo vuole l’attaccante dell’Atletico Madrid

Non solo i sondaggi dalla Premier League, Diego Costa è molto ricercato anche in Brasile dove potrebbe giocare per la prima volta nella sua carriera. Sarebbe una sorta di ritorno a casa per il centravanti dell’Atletico Madrid. Nato in Sudamerica, dopo aver giocato anche due gare con la Nazionale verdeoro ha scelto di “diventare spagnolo” e di affermarsi con le Furie Rosse.

Adesso, ecco l’occasione: il Flamengo sarebbe pronto a dargli una prima occasione ad altissimo livello in patria. Secondo ESPN, infatti, il Flamengo sarebbe in prima fila per assicurarsi Diego Costa, non più intoccabile nell’Atletico Madrid a causa di qualche comportamento sopra le righe di troppo e anche qualche acciacco fisico.

Se in Europa, ed in particolare in Premier League, Everton e West Ham hanno fatto registrare un notevolte interesse, la pista brasiliana potrebbe avere la meglio con i dirigenti del Flamengo già sbarcati in Europa per trattare il trasferimento sulla base di 13 milioni di euro. Una cifra ancora bassa ma che, visto l’arrivo di Joao Felix e il riscatto di Morata, potrebbe portare l’attaccante e la società stessa ad accettare. Diego Costa sarebbe un altro pezzo da novanta che lascia in questa stessa sessione la maglia dei Colchoneros dopo Juanfran, Godin, Rodri, Jimenez e Griezmann.