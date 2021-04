Diego Lugano: “Se Messi fosse stato uruguaiano avremmo vinto due mondiali”

L'ex difensore e capitano dell'Uruguay ipotizza cosa sarebbe potuto accadere in passato

Curiose parole da parte di Diego Lugano , storico difensore e bandiera dell' Uruguay . Parlando a Tea y Deportea come riporta Tyc Sports, l'ex centrale ha commentato alcuni eventi del passato come i Mondiali de La Celeste nel 2010 e nel 2014 ipotizzando cosa sarebbe successo se Lionel Messi fosse stato uruguaiano e non argentino...

Non ha avuto dubbi esprimendo il suo pensiero Diego Lugano riguardo a cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui Lionel Messi fosse stato nell'Uruguay, lui che in realtà, come noto, è argentino. "Se Messi fosse stato uruguaiano nel Mondiale 2010, lo avremmo vinto sicuramente. Stesso discorso se lo fosse stato in Brasile. Se non avessero mandato via Suarez come hanno fatto. Beh, con quella generazione che avevamo avremmo senza dubbio vinto", ha detto l'ex difensore.