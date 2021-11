Diego Maradona Jr. attacca Ceci e spiega le sue bugie

La lite sfocia nel penale tra il figlio del Diez e l'ex agente

Il figlio del Diez, Diego Maradona Jr. ha parlato ai microfoni di Sportitalia della lite legale contro l'ex socio in affari e agente di suo padre, Stefano Ceci: "In Argentina noi abbiamo una causa penale contro il Sig. Ceci ed è giusto e coerente non sedermi in una manifestazione dove è presente anche lui. C'è un contenzioso che stiamo portando avanti assieme agli avvocati nostri, delle mie sorelle e di mio fratello Diego Fernando. La cosa va avanti e ovviamente come sappiamo, la giustizia nel mondo è lenta però diciamo che si stanno dicendo delle inesattezze grandi come il fatto che lui abbia versato tutte le quote dei contratti che doveva versare. Questo non è assolutamente vero, il processo è passato a penale proprio perchè lui non ha versato tutto ciò che doveva versare".