Non sempre il rapporto tra stelle e tifosi è piacevole. A volte si verificano situazioni complicate e i protagonisti finiscono per perdere le staffe. E’ capitato ieri anche al calciatore del Tottenham Eric Dier, uscito dal campo per soccorrere il fratello che era stato aggredito da un altro supporters. Ne è nata una rissa, sedata non senza difficoltà. Ma il giocatore inglese non è il solo ad aver litigato apertamente con gli spettatori.

