Diletta Leotta fa scintille sui social e tra i commenti spunta… Ibrahimovic

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, un binomio vincente in campo e sui social. Se da una parte la nota conduttrice e showgirl incanta e delizia il pubblico del pallone, dall’altra lo svedese del Milan si conferma un gigante. Appena rientrato in campo subito in gol per i rossoneri. Anche su Instagram, però, i due fanno scintille anche se il siparietto non ha nulla a che vedere col calcio…

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic: show social

Uno scatto della bella conduttrice ha scatenato, come al solito, i tanti like e commenti. Tra questi, però, non è sfuggito quello di Zlatan Ibrahimovic. Diletta ha scritto per accompagnare la sua foto: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax… ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi”. Immediata al risposta dello svedese che a sorpresa ha scritto: “Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti”. L’attaccante si dimostra sempre attento e mai troppo rilassato. Ecco perché ha scherzosamente invitato la conduttrice a non fermarsi…