Diletta Leotta: “Ho iniziato in tv con Zenga e Simeone seguendo il Catania”

Milano Football Week è un evento che si è aperto oggi. La grande kermesse sul calcio della Gazzetta dello Sport andrà avanti fino a domenica con talk show, film e tornei di padel in piazza. Questo pomeriggio l’evento Diletta, la signora del gol con la conduttrice di Dazn che si è raccontata partendo dalle sue origini: “Il mio percorso in tv è nato nel 2008 quando seguivo il Catania che vinceva in Serie A ed era allenato da Walter Zenga e poi Pablo Simeone. Tifavo per la squadra rossazzurra e successivamente ho avuto la possibilità di lavorare ad Antenna Sicilia una tv di Catania. Poi dopo qualche anno sono passata a Sky Sport dove mi hanno affidato la conduzione di un programma sulla Serie B. La prima volta fu particolare perchè nelle prove avevo davanti tutti i giornalisti e c’era un po’ di imbarazzo. Poi è andata bene ed ho intervistato molti uomini del calcio a cominciare da Carlo Ancelotti a Napoli. Da lì in poi ho iniziato. Io studio spesso quando sono libera anche per essere solida nel mio lavoro, una roccia, come i Faraglioni di Acitrezza paese vicino a Catania”.