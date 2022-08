Dinamo Kiev-Benfica, probabili formazioni e dove vederla

Playoff d'andata per le due squadre: in campo alle 21.

Dinamo Kiev-Benfica si gioca questa sera, mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 21 per il playoff d'andata di Champions League . Una partita importantissima per le due formazioni che sperano di riuscire ad entrare nei gironi della Coppa dalle grandi orecchie.

Le due squadre scenderanno in campo alle 21 per darsi battaglia nella gara d'andata del playoff Champions League. Dinamo Kiev-Benfica, infatti, si sfideranno poi il prossimo 23 agosto per il match di ritorno.