Diogo Jota, addio Mondiale per infortunio: “Il mio sogno è crollato”

La conferma di Jurgen Klopp, suo tecnico al Liverpool , poi anche quella del diretto interessato che sui social, con grande amarezza e una foto in bianco e nero, ha annunciato di non poter prendere parte al prossimo Mondiale col suo Portogallo . Parliamo di Diogo Jota , portoghese dei Reds, infortunatosi nella sfida di Premier League contro il Manchester City.

Su Instagram, Diogo Jota ha scritto: "Dopo una notte così bella ad Anfield, tutto è finito nel peggiore dei modi! All'ultimo minuto uno dei miei sogni è crollato. Sarò un tifoso in più, sia del club che del mio Paese, e lotterò per tornare il prima possibile", le parole del portoghese.

Una grave perdita per i lusitani, così come per il Liverpool che stava iniziando a recuperare qualche punto in classifica in campionato anche grazie all'estreo del classe 1996.