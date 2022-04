Direttori sportivi: tra i diplomati molti nomi noti del calcio italiano

Il migliore del corso è risultato essere il Responsabile Scouting dell'Under 19 del Milan, Antonio D’Ottavio. A Maria Antonella Pia Foti la borsa di studio per aver redatto la miglior tesi

Tra i neodiplomati il migliore del corso è risultato Antonio D’Ottavio, Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19 del Milan. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’Head of Sport Organization and Strategy dell’Inter, Marco Benetti, e dallo Sport Secretariat First Team – sempre del club nerazzurro – Domenico Vassallo.