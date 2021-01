Diritti tv, Amazon punta alla Serie A: dopo Premier League e Champions vuole il campionato italiano

C’è anche Amazon nella corsa ai diritti tv per trasmettere le partite di Serie A nel triennio 2021-24. Questa la notizia che circola nelle ultime ore che vede il colosso guidato da Jeff Bezos essere interessato al massimo campionato italiano. Dopo aver acquisito i diritti per la Premier League e di alcune partite della Champions League, ecco che il torneo nostrano diventa il prossimo obiettivo.

Amazon vuole i diritti tv della Serie A

Sky, canale della Lega e… Amazon. Per il bando per i diritti tv domestici della Serie A 2021-24 sono questi i nomi che circolano con grande insistenza e la novità è appunto rapprensentata dal colosso di Bezos che sarebbe interessata ad una quota di partite da trasmettere in streaming su Prime Video, in modo da arricchire il palinsesto calcistico italiano dopo l’acquisizione dei diritti delle 16 migliori partite del mercoledì di Champions. Se si dovesse arrivare ad un’offerta davvero rilevante allora potrebbe andare a completare subito l’offerta di Sky.

In effetti Amazon dalla prima sfida di Premier League tra Crystal Palace-Bournemouth, giocata il 3 dicembre 2019, si è davvero presa il successo. Quella sfida, giocata nel lunedì sera aprì una nuova frontiera. Vincente. Attraverso la piattaforma Amazon Prime, inaugurata nel settembre 2015, il colosso ha fatto salti da gigante e potrebbe dunque arricchirsi anche con la Serie A.

Come funziona in Premier League

I numeri stanno dalla parte di Amazon che con la sua organizzazione è riuscita ad incrementare sempre più il numero di abbonati, saliti per giunta nel periodo della pandemia. Amazon trasmette in HD, anche attraverso un ricevitore satellitare e una scheda di visualizzazione Sky. E in Inghilterra, per chi è già cliente di BT Sport, l’altra piattaforma che diffonde le gare di Premier League e FA Cup, c’è uno sconto sull’abbonamento mensile che, dopo i primi trenta giorni gratuiti, costa 7,99 sterline (e comprende anche la priorità sugli acquisti Amazon). Il pacchetto di dieci mesi ne costa 79.

Secondo l’accordo tv 2019-2020 siglato con la Premier, Amazon Prime avrebbe dovuto trasmettere 20 gare a stagione, ma già nel 2020-2021 c’è stato un piccolo incremento, con ben 23 match. L’abbonamento consente di usufruire della visione anche di documentari sportivi come ad esempio “All or Nothing, a season with the Arizona Cardinals”, la prima in assoluto realizzata. Oppure quelli legati al calcio con “All or Nothing: Manchester City” e l’ultima “All or Nothing: Tottenham Hotspur”, incentrata sulla stagione 2019-2020 del club londinese, iniziata sotto la guida di Pochettino e conclusa da Mourinho.

Insomma, Amazon cresce e la Serie A diventa il prossimo obiettivo… raggiungibile.