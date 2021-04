Diritti tv, Sky trasmetterà Bundesliga e Ligue 1: l’annuncio

L'annuncio di Sky per l'acquisto dei diritti per il campionato tedesco e francese

"Su Sky Sport e NOW i top player del campionato tedesco e francese, che vanno ad aggiungersi alle grandi sfide della Premier League inglese nella stagione 2021/2022 e delle coppe europee (Champions League, Europa League e la nuovissima Europa Conference League) per il triennio 2021/2024. Sky si conferma così sempre di più il punto di riferimento per i tanti appassionati del grande calcio d’Europa". Sono queste le parole apparse sul sito di Sky Sport per annunciare l'acquisizione dei diritti tv per le partite del campionato tedesco e di quello francese.