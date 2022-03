Diritto sportivo, l’avv. Grassani miglior professionista dell’anno

Mattia Grassani, è un avvocato esperto di diritto sportivo

L'avvocato Mattia Grassani, che di recente ha rilasciato diverse interviste a Itasportpress sul Catania, ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il premio «Milano Finanza Legal Award 2022», quale miglior professionista dell’anno specializzato in diritto sportivo in Italia. La realtà guidata dal giurista bolognese, legale con una grande esperienza professionale nel mondo dello sport da oltre 25 anni, è stata premiata dal quotidiano economico milanese e da Class Editori quale vincitrice del titolo in Sport Law all’esito di una ricerca di mercato condotta da PBV Monitor.