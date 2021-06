Disavventura per Hulk in Brasile: incidente in auto contro motociclista

Per fortuna nessuno si è fatto male come mostrato dal diretto interessato poco dopo

Piccola disavventura, per fortuna a lieto fine, per l'attaccante dell' Atletico Mineiro Hulk . Il bomber, con un passato al Porto, allo Zenit e in Cina allo Shanghai SIPG, è tornato in patria ad inizio anno e vive la sua vita tra campo normale routine privata.

Proprio in occasione di una mattinata in compagnia della sua fidanzata, l'attaccante è incappato in un incidente stradale che lo ha visto protagonista insieme ad un motociclista. Come riporta Globoesporte, infatti, l'auto del 34enne si è scontrata con un mezzo a due ruote provocandone la caduta. Come mostrano le immagini pubblicate da qualche testimone, il calciatore è sceso dalla sua auto per verificare che tutto fosse ok anche perché, dalla ricostruzione, sembra che la colpa fosse del motociclista. Nessuno sembra essersi fatto male, per fortuna, ed è stato lo stesso Hulk a darne conferma con una stories su Instagram nella quale, dalla sua auto, ha pubblicato un selfie con la fidanzata e la scritta: "Sempre protetto da Dio".