Divorzio Piqué-Shakira, parla Miss Bum Bum: “Ecco cosa mi chiedeva sui social…”

Rivelazioni piccanti da parte di Suzy Cortez sullo spagnolo e su altri giocatori del Barcellona

La donna, intervistata da Diario NY come riportato anche da Marca , ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti in riferimento ad alcuni atteggiamenti proprio di Piqué nei suoi confronti.

"Non ho parlato prima per rispetto di Shakira, non lo meritava", ha commentato Miss Bum Bum che in passato si era fatta fotografare con la maglia di Messi. Proprio queste foto sarebbero state motivo di "interesse" da parte di Piqué: "Ero amica dell'ex presidente Sandro Rosell e da quello che so Piqué gli chiese il mio numero e mi mandò dei messaggi. Su Instagram mi chiedeva informazioni sul mio sedere, quanto fosse grande e diceva che era geloso che avevo posato con la maglietta di Messi". Ancora su Piqué e altri messaggi ricevuti anche da diversi calciatori del Barcellona: "Lui (Piqué) è stato quello a mandarmi i messaggi più diretti. Gli unici due che mai mi hanno scritto sono stati Messi e Coutinho, ottimi mariti e uomini".