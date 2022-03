Djibril Cissé vota Benzema: “Se continua così può vincere il Pallone d’oro…”

L'ex attaccante esalta le doti del bomber del Real Madrid

Una tripletta che difficilmente dimenticherà in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Palla a casa e turno passato. Parliamo di Karim Benzema che in settimana si è preso la scena trascinando il suo Real Madrid al successo. Adesso, però, è tempo di pensare anche a qualche soddisfazione personale e l'ex attaccante Djibril Cissé non ha dubbi sul fatto che Karim The Dream possa dire la sua per la vittoria del Pallone d'Oro.

Parla a L'Equipe, l'ex attaccante con un passato anche in Italia con la maglia della Lazio, ha commentato le sue aspettative per il finale di stagione del centravanti numero 9: "Posso dire che è partito forte Karim Benzema, a suon di gol. Ma anche per Robert Lewandowski. Questi nuovi criteri del Pallone d'Oro sono necessariamente vantaggiosi per lui. Se continua a far così bene sia in Champions League sia nella Liga può portare casa il Pallone d'Oro fra cinque o sei mesi".