Djorkaeff, cuore nerazzurro: “Zidane era fantastico ma il vero numero uno è…”

Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell’Inter, si racconta al Guardian e tra i tanti temi affrontati ha parlato anche di qualche suo ex compagno di squadra, tra Nazionale e club. In modo particolare il francese ha “tradito” un suo connazionale preferendogli un brasiliano…

Djorkaeff sceglie Ronaldo

Si dimostra essere ancora molto legato alla sua esperienza in Italia con la maglia dell’Inter Djorkaeff tanto da preferire un suo ex compagno al suo connazionale Zidane: “Zizou era fantastico. Siamo stati compagni di squadra per 10 anni e abbiamo avuto una chimica unica. Sapevamo esattamente dove si trovava l’uno o l’altro in campo, per giocare a uno o due tocchi”. Eppure il francese gli preferisce un altro calciatore: “Il numero uno, però, era Ronaldo. Era semplicemente Il Fenomeno”.