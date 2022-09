Djorkaeff rivela: “Il Barcellona mi voleva con Ronaldo e Zidane ma poi…”

Intervista a L'Equipe ripresa da Marca per Youri Djorkaeff , storico ex calciatore con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter. Il francese ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua carriera come il mancato trasferimento al Barcellona avvenuto dopo l'esperienza al Psg e prima dell'approdo in Serie A in nerazzurro.

RETROSCENA - "Il mancato trasferimento al Barcellona? Non me ne pento. Ma avrei potuto firmare per il Barcellona dopo il Psg. Mio padre e mio fratello, che mi rappresentavano, hanno visto Joan Gaspart diverse volte. E il mio sogno era lavorare con Johan Cruyff. Entrambi volevano prendermi", ha detto Djorkaeff. "Il Barça sperava anche di farmi giocare con Ronaldo Il Fenomeno e Zidane. Cruyff però è stato sincero con me: mi ha chiamato per dirmi che forse non sarebbe più stato sulla panchina del Barça. È quello che è successo. Poi sono andato all'Inter. GGaspart ha detto a mio padre che non potevo rifiutare il Barcellona e che l'avrei fatto solo se fossi stato un pazzo o un Dio. Vi lascio immaginare cosa ha risposto mio padre...".