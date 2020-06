Domenech esalta Benzema: “Lui al Real come Platini nella Juventus o Cantona allo United”

Raymond Domenech, ex ct della Nazionale francese, ha riservato parole al miele per uno dei centravanti migliori degli ultimi anni in Europa e nel mondo: Karim Benzema.

Il bomber del Real Madrid è stato paragonato ad alcuni grandi del calcio dall’ex mister della Francia. Parlando a L’Equipe, Domenech ha detto: “Benzema non è un killer in area di rigore, ma piuttosto un camaleonte. Ha una tecnica al di sopra della media e ha bisogno di toccare sempre la palla. Dal Lione è arrivato a Madrid in stato grezzo, ma il Real lo ha plasmato e modellato in tutti questi anni”.

PARAGONE – E poi il paragone: “Stiamo parlando di un fenomeno sportivo che resterà sempre tra i grandi giocatori della storia del suo club blancos esattamente come Platini alla Juventus o Cantona al Manchester United. Non ho dubbi: Benzema oggi è l’attaccante francese più completo che ci sia”.