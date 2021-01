Donadoni: “All’Atalanta non manca nulla per lo scudetto. Gomez? Se e quando andrà via dirà la sua”

Roberto Donadoni, storico allenatore anche della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1. Il mister ha parlato delle vicende d’attualità del calcio nostrano e non solo.

Parla Donadoni

“All’Atalanta non manca quasi nulla per puntare allo scudetto, da anni fa un grande calcio e col Milan c’è stata un’altra conferma”, ha affermato Donadoni. “Parliamo di una squadra solida, fisica, con qualità tecniche importanti. Si è visto ed è stata superiore al Milan. Questa vittoria le dà grande stima e autostima anche per il futuro”.

Dall’Atalanta al Milan: “Scudetto con Mandzukic? Penso che Mandzukic sia un acquisto di spessore anche se non conosciamo bene la sua condizione fisica ma se torna al top può essere un aiuto notevole. Il fatto che non si creda che il Milan possa vincere lo scudetto potrebbe essere un vantaggio perché toglie pressioni, il percorso da qui alla fine però diventa difficile. Il Milan però ha tutte le carte in regola per giocarsela”.

Tornado all’Atalanta, un pensiero di Donadoni sul Papu Gomez: “Penso sia difficile dare un parere su questa situazione, non vivendo all’interno non so come si siano svolte le cose ma la società ha preso una linea precisa e va rispettata, anche il giocatore ha parlato chiaro e quando lascerà Bergamo dirà quello che dovrà”.

A proposito di allenatori: “Credo siamo importante avere una linea chiara. Ci sono diversi aspetti da tenere presente. Napoli e insoddisfazione per Gattuso? Il solito ritornello. Quando i risultati vengono meno tutto torna in discussione, non mi piace che sia così anche se fa parte del nostro mondo. Sono contento invece che il Cagliari abbia rinnovato il contratto al proprio allenatore nonostante i risultati negativi”.

Una chiosa finale sul futuro: “Quando tornerò ad allenare? Sono pronto, quando si presenterà l’opportunità giusta mi vedrete di nuovo”.