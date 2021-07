Donadoni: “Inzaghi giusto per l’Inter. Curioso di vedere Mourinho a Roma”

Il commento del mister sui nuovi allenatori di Serie A

CURIOSITA' - "Sono molto curioso di vedere Mourinho all'opera. La sfida è tosta in una piazza come Roma. Ma lui ha le spalle larghe e le idee chiare", ha detto Donadoni . "Sarri alla Lazio? Potrà mettere in pratica il suo progetto di calcio in un club che lo saprà aspettare".

INTER E JUVENTUS - "Inzaghi ha l’esperienza per gestire il passaggio. Semmai va considerato il fatto che il club ha deciso per un ridimensionamento. Calhanoglu? A me piace tantissimo, può dare molto anche in ottica Champions". Sulla Juventus, Donadoni ha poi aggiunto: "Allegri è un grande allenatore. La Juve si è resa conto degli errori commessi e si è corretta. È un segnale di maturità dei dirigenti. CR7? Non sarà mai un peso. Vuole dimostrare di essere ancora il n. 1 al mondo, ha una personalità incredibile. Con i consigli di Allegri e il sostegno della società regalerà tante emozioni".