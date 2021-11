Donadoni: “Italia? Niente catastrofismi. Il difetto più evidente…”

L'ex mister e CT sul percorso dell'Italia chiamata ai playoff per andare al Mondiale

La delusione dell'Italia del pallone per il mancato approdo diretto al Mondiale in Qatar è ancora tanta. Il doppio pareggio con Svizzera e Irlanda del Nord ha condannato la formazione di Roberto Mancini al playoff che si terrà a marzo. Una situazione che Roberto Donadoni, ex ct azzurro, ha commentato in questo modo nel corso di un'interessante intervista a La Repubblica: "Niente catastrofismi, la squadra è valida e si giocherà le sue carte con avversarie altrettanto desiderose di andare al Mondiale. A proposito, il Portogallo è nelle nostre stesse condizioni e mi rifiuto di pensare che lo dobbiamo evitare: sarebbe già partire un po' sconfitti, un segno di debolezza. Lo spirito di rivalsa ci deve fare pensare che possiamo battere chiunque".