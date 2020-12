Donadoni tifa Milan: “Può durare a lungo in testa alla classifica”

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan ed ex allenatore anche della Nazionale italiana è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di diversi temi legati all’attualità del massimo campionato di Serie A con particolare attenzione alle tematiche a tinte rossonere.

Donadoni: “Milan può durare a lungo in vetta”

“Il gruppo Milan ormai è pienamente cosciente del suo valore. E si vede: contro il Parma, sotto di due gol, ha continuato a fare la partita”, ha detto Donadoni. “Se questi sono segnali positivi, da ‘anno buono’? Indubbiamente sì, ma ora il guaio sarebbe cercare di gestirli, deve continuare a insistere. Pioli? Ha fatto un lavoro straordinario, merita tutti i complimenti. È un amico, mi rivedo in lui. Come finirà a maggio? La classifica, ad ora, rispecchia i valori del campo. Oggi dico Milan, ma è lunga…”.