Donna accusa Dani Alves: “In discoteca ha messo una mano nelle mutande”

Il difensore brasiliano Dani Alves è stato accusato di molestie sessuali mentre era in vacanza a Barcellona. Secondo quanto riporta ABC, una donna ha detto di essere stata molestata da un calciatore di 39 anni in una discoteca di Barcellona il 30 dicembre. È andata alla polizia e ha riferito che Dani Alves le avrebbe messo una mano nelle mutande. La polizia ha avviato un'indagine. Chi è vicino ad Alves nega le accuse. Secondo il suo entourage, l'ex difensore del Barcellona è stato in discoteca per pochissimo tempo e durante questo periodo non è successo niente. Dani Alves gioca per la squadra messicana Pumas. In precedenza, il brasiliano ha giocato nel Barcellona e nella Juventus.