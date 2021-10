Donnarumma a Le Iene: stemma del Milan sul braccio e una promessa

Il portiere del Psg e dell'Italia intervistato da Le Iene

Donnarumma a Le Iene. Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Italia 1 una puntata con la nota trasmissione televisiva e ci sarà anche il portiere della Nazionale protagonista. Non si parlerà tanto di Italia, quanto dell'addio al Milan da parte del giovane estremo difensore.