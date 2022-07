Donnarumma: “Buffon mi ha dato tanti consigli. Al Psg per vincere tutto”

Interessante intervista rilasciata da Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Paris Saint-Germain al media Carré. Diversi passaggi sull'Italia, i suoi idoli ed ex compagni e, ovviamente, anche un pensiero sull'Europeo vinto la scorsa estate. "Se davvero non avevo capito che avevamo vinto? Non esattamente. Non è che non abbia capito che avevamo vinto. Ma in quell'istante ti passa di tutto ed è incredibile. Dopo te ne rendi conto. È stata un'emozione indescrivibile che porterò sempre con me".