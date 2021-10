Donnarumma, il padre: “Mi aspettavo fischi ma speravo non accadesse. Ci hanno fatto male”

Parla il signor Alfonso dopo i i fischi e la contestazione al portiere della Nazionale

"Gigio era tranquillo dopo la partita contro la Spagna, era solo dispiaciuto per la sconfitta". Parla così il padre di Donnarumma, intervistato da Repubblica dopo i fischi ricevuti a San Siro in occasione della partita contro la squadra iberica nella semifinale di Nations League. Il signor Alfonso ha parlato delle sue sensazioni in quella serata del Meazza ammettendo di essere rimasto ferito per l'accaduto: "Ero allo stadio e ovviamente ho sentito i fischi. Un po' me l'aspettavo anche se speravo che non sarebbe successo. Gigio stava giocando in Nazionale, non per il suo club. La Nazionale è di tutti, non c'è cosa più bella di tifare la maglia azzurra. I fischi hanno fatto più male a lui che a noi. Lui ha le spalle larghe, ha già esperienza sia in A che a livello internazionale. Anzi in questi momenti si carica di più".