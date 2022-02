Donnarumma: “Milan? Ultima loro chiamata per dirmi che avevano preso mio sostituto”

Il portiere ora al Psg ricorda l'ultimo "saluto" al Milan

Torna a parlare Gianluigi Donnarumma e lo fa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tema caldissimo, ovviamente, il recente addio al Milan con tanto di piccolo retroscena relativamente all'ultima chiamata avuta con la società del Diavolo: "Tutti danno la colpa a me senza però guardare cos'è successo dall'altra parte. In sintesi: l'ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così".

Poi ancora sul Milan e sul Psg: "Ringrazio il club per quello che ha fatto per me, seguo le partite come tifoso e ho gioito per il derby vinto". Infine sui francesi: "Il Psg? Credo sia sempre stato nel destino, mi seguivano da anni, sono contento e orgoglioso di essere qui. Non ci sono scintille con Keylor Navas. Abbiamo un ottimo rapporto con lui e sapevo che ci sarebbe stata concorrenza venendo qui ma detto questo non c'è nessun problema", ha concluso Donnarumma.