Douglas Costa, 30 anni speciali: nella notte la proposta di matrimonio a Nathalia Felix

Giornata davvero speciale per l’esterno brasiliano della Juventus Douglas Costa. Oggi per lui sono 30 anni! Un compleanno davvero particolare per il calciatore bianconero che in queste ore ha festeggiato un’altra grande novità: la proposta di matrimonio, con annesso “sì”, alla sua bella Nathalia Felix.

Douglas Costa: tanti auguri!

Se la Juventus, questa mattina, ha fatto gli auguri di compleanno al suo calciatore. Siamo sicuri che in privato i compagni di Douglas Costa si sono tutti complimentati per lui anche per la proposta di matrimonio arrivata nella notte alla sua compagna Nathalia. Dal profilo Instagram della nota modella, infatti, ecco le immagini dell’anello portato con vanto. “Sì lo voglio”, ha scritto la Felix sui social.

Complimenti alla coppia e doppiamente auguri al brasiliano… Un settembre davvero da ricordare.