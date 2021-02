Douglas Costa: “Agnelli-Conte? No comment. Tra Ibrahimovic e Lukaku avrebbe vinto…”

Douglas Costa, esterno d’attacco del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus e fresco campione del mondo col club tedesco, ha partecipato ad una chiacchierata su una “room” di ClubHouse, rispondendo a tante domande in riferimento ai recenti fatti avvenuti nel mondo del pallone. Dal mercato, col possibile interesse nei suoi confronti del Milan, fino alle liti avvenute tra Ibrahimovic e Lukaku e Agnelli e Conte in Coppa Italia.

Douglas Costa a 360°

“Se il Milan mi voleva? Non lo so, nessuno mi ha chiamato”, ha voluto chiarire Douglas Costa a proposito di alcune voci di mercato in riferimento alla precedente sessione di trattative. Poi ancora sul Milan: “Mi piace molto Bennacer, è davvero molto forte”.

Su quanto accaduto in Coppa Italia e i “duelli” tra Ibrahimovic-Lukaku e Agnelli-Conte: “In una rissa tra Ibra e Lukaku forse avrebbe vinto Ibra. Agnelli-Conte? Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi”.

Infine alcune curiosità: “Il miglior tecnico che ha avuto? Guardiola. Neymar? Uno dei più forti del mondo se non il più forte”. In conclusione una battuta a proposito di videogame: “Il più forte a FIFA? Dybala è il più forte di tutti”.