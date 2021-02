Douglas Costa: “Bayern pigliatutto, in Italia la Juve il top. Baggio un idolo”

Tra passato, presente e futuro. Douglas Costa si racconta apertamente durante una diretta Twitch con Dazn. Prima di tutto una dichiarazione sul momento del Bayern Monaco, ieri dominante ai danni della Lazio: “Hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Guardiola? Fenomeno. E’ un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il massimo”.

Poi Douglas Costa ricorda anche l’esperienza alla Juventus: “Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Sto ancora imparando grazie ai tanti amici italiani che ho. La cosa curiosa è che lo parlo meglio da quando ho lasciato l’Italia. A Torino parlavo spagnolo con Dybala e non avevo tempo di imparare l’italiano. Allegri? Nel mio primo anno in Italia ho fatto fatica a capirlo ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo. Mi piacerebbe tornare in Italia, un paese che apprezzo tantissimo”.

Infine Douglas Costa si lascia andare a qualche pronostico: “La Champions la vinciamo noi, così come la Bundesliga, mentre in Serie A dico Juventus”. “A Pro Club scelgo sempre Roberto Baggio… è un giocatore incredibile”.