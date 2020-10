Douglas Costa, l’addio all’Italia “costa caro”: casa di Torino svaligiata e bottino ingente

Ha dato poco salutato la Juventus e in generale l’Italia ma probabilmente non aveva ancora portato tutto da Torino a Monaco di Baviera. Douglas Costa, esterno brasiliano trasferitosi al Bayern Monaco è stato, infatti, vittima di un furto nella propria abitazione torinese. Il fatto sarebbe avvenuto questa notte.

Douglas Costa: casa torinese svaligiata

Come riportato da La Stampa, il classe 1990 ha subito un furto nella sua casa torinese. I ladri sono entrati nella casa di via Lagrange forzando una porta-finestra, ed hanno rubato orologi e preziosi di grande valore, ricavando un bottino ingente ma ancora non quantificato nel dettaglio. Sul furto stanno indagano i Carabinieri del comando provinciale di Torino. L’addio alla Juventus, oltre che essere emotivamente sentito è stato, sfortunatamente, anche “costoso”…