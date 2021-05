Douglas Costa si ripresenta al Gremio: “È la sfida più importante della mia vita”

L'esterno mancino fa ritorno in Brasile

Douglas Costa è stato presentato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Gremio. A 30 anni il calciatore è tornato in patria, nella squadra del suo cuore. La stessa che lo aveva lanciato prima del grande exploit in Europa con le varie divise di Shakhtar Donetsk, Bayern Monaco e Juventus. Vecchia Signora che, in realtà, possiede ancora il suo cartellino ma che ha deciso di lasciarlo andare dove tutto era iniziato: "È la sfida più importante della mia vita, tornare nel club che mi ha lanciato come calciatore. Volevo tornare per restituire qualcosa finché ne avevo la forza", ha spiegato in conferenza stampa il giocatore. "Credo di avere l'età giusta per aiutare i miei compagni. È il mio club del cuore, la mia famiglia è gremista, vive qui. È il miglior regalo che potessi fare al Gremio".