Douglas Costa, siparietto con Leclerc su TwitchTv: “Sarri ci dice di non pressare alla ca**o di cane…”

Curioso siparietto social andato in scena tra Douglas Costa, esterno brasiliano della Juventus, e Charles Leclerc, pilota Ferrari, durante una diretta su Twitch Tv. I due campionissimi si divertivano a giocare a Call of Duty ma hanno avuto modo di scherzare in merito al loro lavoro.

In modo particolare il calciatore della Vecchia Signora si è lasciato andare ad una piccola battuta sul mister bianconero Maurizio Sarri: “Lo dice sempre Sarri ‘Ma ragazzi non andate lì a cazzo di cane’ quando andiamo a pressare sempre”. Una rivelazione scherzosa in riferimento al recente scambio di battute avuto dal ferrarista nel corso della trasmissione ‘E poi c’è Cattelan’ nella quale proprio Leclerc aveva detto: “Siamo contro la carbonara a cazzo di cane”. Douglas Costa si è ricordato di quella frase ha raccontato il curioso modo di dire del proprio tecnico generando l’ilarità del web. r