Douglas Costa, tra la Juventus e il… Gremio: “Tornerò quando il mio costo non lo farà andare in bancarotta…”

Douglas Costa si racconta a DAZN Brasile. Presente, passato e futuro per il calciatore verdeoro che parla di ambizioni in questa stagione e della possibilità di tornare in patria al termine della sua carriera.

GREMIO – “Tutti mi chiedono sempre di tornare al Gremio, ma costo troppo per loro”, ha detto Douglas Costa. “Potrebbero darmi quello che guadagno qui? No, e allora lasciatemi rimanere qui. Tornerò quando il mio acquisto non dovrà mandare il Gremio in bancarotta, allora sarò pronto per aiutare il club. Sono molto affezionato a loro, è la squadra dove ho iniziato a giocare e dove mi piacerebbe chiudere la carriera. Arriverà il momento di tornare, ma penso di poter fare ancora molto in Europa”.

ALLA JUVENTUS – “Penso che al momento difficilmente lascerei la Juve per un’altra squadra, qui è come una famiglia, ti senti accolto e libero. Quindi mi sono ambientato veramente bene. All’inizio è stato difficile, il calcio italiano è diverso, molto tattico. Sono talmente concentrato dall’imparare da Cristiano Ronaldo, abbiamo in squadra uno dei giocatori più forti al mondo, e se io sono al 100%, Dybala è al 100%, possiamo puntare a un livello molto alto”. E sugli obiettivi stagionali della Juventus: “L’ambizione del club è vincere la Champions League è per questo che sono venuto a Torino, per vivere questa folle avventura di vincere la Champions. Noi ci stiamo provando, alzare quella Coppa mi darebbe la sensazione di aver raggiunto il traguardo”.