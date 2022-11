Doveri: “Var strumento di cui nessun arbitro vorrebbe fare a meno”

Lunga intervista a Numero Diez per l'arbitro Daniele Doveri che ha avuto modo di soffermarsi su diverse tematiche legate al calcio attuale e all'arbitraggio. Spiccano in modo particolare le parole sul Var.

"Il VAR è uno strumento di cui oggi nessun arbitro vorrebbe fare a meno. Avere la possibilità di correggere in tempo reale un errore è una soluzione che in tempo pre-VAR avrei voluto avere tante volte, invece lo capivi a fine partita, con tutto quello che ne conseguiva: turni di stop, polemiche, preclusioni verso quella squadra. Rimane solo un’analisi interna all’arbitro, con il gruppo della CAN (Commissione Arbitri Nazionale n.d.r.) e il designatore per capire come evitare in futuro quel tipo di errore", ha detto Doveri.