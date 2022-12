Dragovic verso la Sampdoria, l’agente: “Arrivare a gennaio il suo obiettivo”

Possibile nome per la formazione blucerchiata.

"Ci sono alcuni club interessati, ma arrivare alla Sampdoria a gennaio sarebbe il suo obiettivo". Sono queste le parole di Marcello Brillmann , agente di Aleksandar Dragovic , difensore della Stella Rossa e della Nazionale austriaca, nonché obiettivo del club blucerchiato per la difesa di mister Stankovic.

Il procuratore del calciatore è stato intervistato da Sampdorianews.net e ha parlato appunto delle vicende che potrebbero portare il giocatore in Italia.

"Una sua partenza già a gennaio? Facciamo del nostro meglio per trovare una soluzione, ma al momento è ancora sotto contratto con la Stella Rossa fino al 2024. E' sempre stato il sogno di Aleksandar giocare in Serie A".

Parole al miele anche per il rapporto con Stankovic: "Aleksandar e Mister Stankovic hanno sempre avuto un buon rapporto, sono come amici. Senza Stankovic non sono sicuro che Aleksandar farebbe questo passo nella situazione attuale".