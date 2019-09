Dramma Cafu, morto il figlio mentre giocava a calcio

Dramma per l’ex stella del Brasile con un glorioso passato anche in Italia al Milan e alla Roma, Cafu. Suo figlio Danilo è morto a soli 30 anni.

Il ragazzo, secondo quanto appreso da Globoesporte e confermato anche dall’amico Paulo Sergio, stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri quando dopo pochi minuti è stato colpito da un infarto.

A quel punto Danilo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Albert Einstein di Alphaville, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Danilo Feliciano de Moraes era uno dei tre figli di Marcos Cafu che torna alla cronaca, dopo le voci di bancarotta, per un fatto ancora più grave e triste.