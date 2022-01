Dramma in Turchia: morto calciatore Ahmet Calik in un incidente stradale

Il difensore del Konyaspor aveva 27 anni

Sui social diversi i messaggi di cordoglio per lui e la sua famiglia. Anche lo stesso club, ora secondo in campionato, non ha potuto far altro che esprimere tutta la sua tristezza: "Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l'amore dei nostri nostri tifosi dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor. Condoglianze a tutti noi, in particolare alla sua famiglia".