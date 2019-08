Dramma Luis Enrique, Totti e Pjanic: “Un dolore inimmaginabile”

Sono ore durissime per la famiglia di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo piange la scomparsa della figlia Xana, colpita da un osteosarcoma che se l’è portata via a 9 anni. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi d’affetto per l’allenatore ex Roma e Barcellona, che aveva rinunciato alla guida della Nazionale spagnola per seguire la figlia malata. Su Instagram hanno commosso i post di due ex giocatori di Luis Enrique ai tempi della sua esperienza in Italia. Francesco Totti posta una foto del tecnico con Xana nel giorno della vittoria in Champions League contro la Juventus e commenta: “Non ci sono parole… Riposa in pace piccola stella”.

Miralem Pjanic, invece, si lascia andare ad un post più articolato: “Non riesco nemmeno ad immaginare quello che state provando in questo momento. Ma con rispetto per quel dolore per me troppo grande anche solo da capire vi abbraccio fortissimo”. Email ##luisenrique