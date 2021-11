Dramma Miccoli, l’ex del Palermo si è presentato al carcere di Rovigo

L'ex calciatore dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Momento drammatico per l'ex calciatore del Palermo Fabrizio Miccoli. Dopo la condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso di martedì sera e prima di ricevere l'ordine di esecuzione firmato stamattina dalla Procura di Palermo, l'ex calciatore si è presentato spontaneamente nel carcere di Rovigo. L'ex calciatore dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso.