Dramma Mihajlovic, Ulivieri: “Forza Sinisa, l’Aiac è con te”

Dramma per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ieri, nel corso di una conferenza stampa, ha confessato di soffrire di una forma aggressiva di leucemia. Tra i numerosi messaggi di vicinanza al serbo, è giunto anche quello di Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

FORZA SINISA – “Le partite più difficili le vincono i grandi uomini prima ancora che i grandi allenatori. E tu la vincerai. Per quello che ancora una volta hai dimostrato di essere; per il coraggio e la dignità con cui hai annunciato pubblicamente la tua malattia. Caro Sinisa, tutta l’Associazione italiana allenatori calcio ti abbraccia idealmente e farà un tifo accanito per te”.