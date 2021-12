Dramma Pavan: figlio di 6 anni ha la leucemia: “Il calcio può attendere”

Pavan, 47 anni, è stato un discreto difensore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Ha giocato per sette anni (dal 1995 al 2002) con il Venezia, poi varie esperienze con Modena, Sampdoria e Livorno

Una battaglia che non dura 90' ma anche una vita. Il dramma che sta vivendo l'ex calciatore dell'Atalanta Simone Pavan è enorme e lui stesso oggi ne ha parlato: "Il calcio è la mia vita, ma adesso può attendere". Pavan oggi allenatore, ha svelato il dramma familiare che ha colpito suo figlio Leonardo, sei anni il prossimo gennaio, malato di leucemia. Per salvarlo, Pavan gli donerà il midollo in un delicato trapianto: "I medici ci hanno spiegato tutto e per quanto mi riguarda non ho avuto alcun dubbio. Leo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci".Pavan, 47 anni, è stato un discreto difensore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Ha giocato per sette anni (dal 1995 al 2002) con il Venezia, poi varie esperienze con Modena, Sampdoria e Livorno.