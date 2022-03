Draxler chiama, chi risponde? “Devo giocare di più. Voglio il Mondiale”

Il tedesco del Psg non trova spazio e rischia di perdere la chiamata per Qatar 2022

Poche apparizioni con la maglia del Psg e una richiesta precisa: giocare di più. Julian Draxler ha parlato della possibilità di lasciare il club francese nell'ottica di avere maggiore continuità per non perdere il suo posto nella rosa della Germania soprattutto in vista del Mondiale in Qatar questo inverno.

Dopo aver disputato l'intera gara della sua Germania contro Israele, il centrocampista si è concentrato ai microfoni di Sport 1 relativamente al suo desiderio di trovare maggiore spazio nel club aprendo dunque le porte anche ad un addio al Paris Saint-Germain nella prossima finestra di calciomercato. "Sono contento di aver giocato 90 minuti dopo tanto tempo e sono ancora convinto di poter far parte di questa squadra. Tuttavia, la mia situazione nel club non è semplice: mi manca il ritmo gara, devo giocare di più ".

Un messaggio piuttosto chiaro sia alla dirigenza parigina, ma soprattutto a tutti i club potenzialmente interessati. Sulla sua situazione, però, nessuna novità e neppure alcun faccia a faccia col CT Flick che comunque lo ha chiamato per questa gara: "Non ne abbiamo parlato in modo diretto. Ma il mister ha detto che per il Mondiale vuole giocatori che giocano e che siano in ritmo gara. Quindi...".