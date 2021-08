Drogba annuncia Lukaku al Chelsea: “He’s coming home”

L'ex bomber annuncia il belga ai blues

Da un grande centravanti ad un altro. Romelu Lukaku sembra essere ancora più vicino al Chelsea . A darne conferma è la leggenda blues Didier Drogba che, evidentemente, non vede l'ora di dare il benvenuto al bomber belga in quel di Londra.

L'ex storico attaccante ha pubblicato su Twitter un messaggio che lascia pochi dubbi. Drogba ha, infatti, postato un fotomontaggio dell'centravanti dell'Inter con la maglia del Chelsea con tanto di didascalia che, in questa estate, sembra essere molto di moda. "He’s coming home", le sue parole seguite anche da una V verde come a dire che l'affare è ormai fatto.

Pare, appunto, che il Chelsea abbia chiuso per Lukaku per una somma superiore ai 100 milioni di euro. L'Inter avrebbe accettato tale cifra cedendo il suo pezzo da novanta. Per i nerazzurri si tratta di un'altra cessione illustre dopo quella di Hakimi, andato al Psg.